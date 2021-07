Nel corso dell’ultimo anno e mezzo siamo stati costretti a rinchiuderci nelle nostre case, nei nostri appartamenti. La pandemia è servita soprattutto a smascherare una bugia che tolleravamo tutti come verità, ovvero il fatto che potessimo vivere facendo completamente a meno degli altri, senza essere parte di una comunità. E soprattutto con il finale del mio film ho voluto mostrare come una nuova apertura verso il futuro possa prendere vita oggi». Così Nanni Moretti parla di Tre piani, con il quale torna in concorso sulla Croisette, una delle opere che erano già pronte per l’edizione 2020 e che sono rimaste «in naftalina» per 14 mesi. «Ho pregato i miei produttori - ha detto ancora Moretti durante l’incontro con la stampa - di nemmeno informarmi su quanto sarebbero stati disposti ad offrire Amazon o Netflix per Tre piani, perché per me è sempre stato chiaro che il film sarebbe uscito in sala e non sulle piattaforme. Amo talmente vedere i film degli altri in sala, sono io stesso esercente e sarebbe stato assurdo se il mio film non avesse seguito questa strada». Una scelta di campo chiarissima per un’opera che segna il debutto del regista romano nell’adattamento di un romanzo per il grande schermo: quello dello scrittore israeliano Eshkol Nevo che lo stesso Moretti ha sceneggiato insieme a Federica Pontremoli e Valia Santella e nel quale si è ritagliato il ruolo di Vittorio: magistrato inflessibile che rifiuta qualsiasi tentativo di riconciliazione con il figlio dopo che questi è stato condannato a una pesante pena detentiva per aver travolto e ucciso una donna mentre guidava la propria auto in stato di ebbrezza. Quella di Vittorio e della moglie Dora (interpretata da Margherita Buy) che cerca invece fino alla fine la riconciliazione con il figlio, è una delle tre storie che si intrecciano negli spazi austeri e altoborghesi di un condominio romano. Le altre concernono Monica (Alba Rohrwacher), vedova bianca costretta a crescere da sola i propri figli poiché il marito, Giorgio (Adriano Giannini), lavora lontano da casa e non fa nulla per cambiare questa situazione che gli fa comodo; e la coppia formata da Sara (Elena Lietti) e Lucio (Riccardo Scamarcio) con quest’ultimo che sviluppa un’ossessione morbosa in seguito a un episodio di sospette molestie sessuali di cui potrebbe essere stata vittima la figlioletta rendendosi poi a sua volta colpevole di uno stupro nei confronto di una minorenne. Vicende che ci parlano di temi molto importanti e universali come il senso di colpevolezza o quello di giustizia, come i rapporti di coppia e quelli intergenerazionali. Temi che Moretti affronta con estrema serietà lasciando fuori dalla porta - e questo è il colpo più duro per lo spettatore - quell’ironia intelligente che è sempre stata la sua principale carta da visita. Solo nel finale, lasciando da parte le suggestioni del romanzo, il regista si inventa una milonga per strada che coinvolge gioiosamente tutti gli abitanti del quartiere. Un momento troppo breve e tardivo, però, per risollevare le sorti di un film troppo serioso e tetro, lontano mille anni luce da un Habemus Papam, tanto per non andare troppo lontano. E non sono pochi i suoi fan che ora da Nanni Moretti si aspettano prima di tutto quel musical con protagonista l’ormai mitico pasticciere trotzkista promesso in Aprile nel lontano 1998.