Naufragare... in Valle di Blenio

«Bello, quando sul mare si scontrano i venti e la cupa vastità delle acque si turba / guardare da terra il naufragio lontano: non ti rallegra lo spettacolo dell’altrui rovina / ma la distanza da una simile sorte». L’incipit del secondo libro del De Rerum Natura di Lucrezio, in cui si descrive il sollievo provato da chi osserva con i piedi ben saldi sulla terraferma un naufragio che si svolge al largo – poi ripreso dal filosofo Hans Blumenberg nel suo celebre Naufragio con spettatore (1979) – è uno dei punti di partenza della prima edizione del Cima Norma Art Festival che, intitolata «Naufragi e visioni», da venerdì 21 a domenica 30 agosto trasforma buona parte dell’ex complesso Cima Norma di Dangio, in Valle di Blenio, in un ribollente calderone di iniziative il cui scopo, spiega il curatore Elio Schenini, è «parlare del tempo in cui viviamo attraverso una delle sue più importanti metafore». Quella del naufragio, appunto, primo tassello di un ambizioso progetto che si ripropone, ogni anno, di arricchire il programma culturale della Fondazione Fabbrica del cioccolato – che ha sede negli stabili della ex industria dolciaria – radunando, nel contesto appartato e a stretto contatto con la natura di questo edificio in disuso, rappresentanti delle discipline artistiche più diverse per offrire al pubblico l’occasione di riflettere attorno ai grandi temi che riguardano il destino dell’uomo e il suo rapporto con il mondo.

Una scena del film «Moby Dick» di John Huston, la cui visione verrà proposta domenica 23 agosto alle 21.00.

Ogni edizione del festival sarà infatti caratterizzata dal fatto di ruotare attorno a una di quelle «metafore ricorrenti» che secondo il già citato filosofo tedesco Hans Blumenberg percorrono, pur tra continue variazioni e metamorfosi, la storia dell’umanità. Il tutto utilizzando l’arte, da sempre il territorio privilegiato della metafora, attraverso la quale è possibile mettere in atto una forma di conoscenza diversa. Una conoscenza che ci mostra qualcosa «che sta al di là delle possibilità di una conoscenza chiara e distinta», ma che è altrettanto importante perché ci permette di allargare l’orizzonte simbolico dentro cui si colloca il nostro essere.

Un concetto forse non facile da spiegare, ma molto più semplice nella sua applicazione pratica.

In cartellone

Per dieci giorni buona parte degli spazi dell’ex Cima Norma, ospiteranno infatti una mostra con opere di vari artisti contemporanei (tra cui John Akomfrah, Julius von Bismarck, Oppy De Bernardo, Gysin & Vanetti, Uriel Orlow, Adrian Paci, Marco Poloni, Reto Rigassi, Simon Starling, Costa Vece, Bill Viola...) che attraverso le loro opere cercano di analizzare e sviluppare il tema «Naufragi e visioni». Tale mostra è affiancata da una serie di eventi che vedranno partecipi i rappresentanti di tutte le altre discipline artistiche, chiamati a proporre delle opere o delle riflessioni connesse con il tema metaforico scelto. «Concerti, performance, letture, rappresentazioni teatrali, rassegne cinematografiche e incontri con rappresentanti del mondo artistico e culturale offriranno allo spettatore la possibilità di immergersi in un mondo culturale a prima vista unificato dalla convergenza tematica», spiega ancora Schenini, «ma che grazie al gioco delle similitudini e dei contrasti, dei rimandi e delle differenze, delle variazioni e delle ripetizioni si trasformerà in un vertiginoso caleidoscopio dentro il quale spetterà o ognuno visitatore trovare la propria strada.

La diga del Luzzone sarà teatro venerdì 28 agosto di una suggestiva serata musicale e cinematografica.

L’inaugurazione del festival è prevista venerdì 21 agosto alle 18.30, ma la mostra sarà visitabile già dalle 10.00. Tra i protagonisti di questo ricco e creativo programma segnaliamo lo scrittore ticinese Andrea Fazioli, gli ensemble musicali Peter kernel, Niton e Le Pot, il danzatore e coreografo Gabriel Obergfell, gli attori Mirko D’Urso e Margherita Saltamacchia. Ma soprattutto il cinema. Le parti più visionarie del programma sono infatti affidate alla «settima arte», conferma Schenini. «Con una serie di proiezioni che sia per i temi che affrontano sia per la loro contestualizzazione riassumono perfettamente lo spirito del festival». Tra queste due pellicole di Werner Herzog: Fitzcarraldo «che parla di un visionario personaggio che combatte contro tutto e tutti pur di portare l’opera nel mezzo dell’Amazzonia – simbolo del fatto che bisogna avere il coraggio di portare avanti le proprie visioni, a dispetto di ciò che ci sta intorno». Ma anche e soprattutto The Wild Blue Yonder (L’ignoto spazio profondo) «in cui affronta il tema del destino della Terra legato ai nostri comportamenti». Un film sintomatico, spiega Schenini, anche e soprattutto per il luogo in cui verrà proposto: la diga del Luzzone, il cui muro di contenimento sarà trasformato in un gigantesco schermo di oltre 60 metri. A proposito del quale, un po’ divertito, aggiunge: «Se al pubblico ticinese è mancato quest’estate l’appuntamento con il maxischermo di piazza Grande a Locarno, da noi avrà l’occasione di rifarsi e in una cornice ancora più suggestiva...».

