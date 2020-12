Gli avevamo lasciati in primavera con il singolo Escape e con un viaggio in America alla ricerca dello spirito originario del rock’n’roll. Li ritroviamo, qualche mese dopo, con un nuovo lavoro nel quale gli States sembrano essere definitivamente alle spalle, a favore di un suono che più «British» e anni Ottanta di così non si può.

Sono i fratelli Gabriel e Ivan Broggini, alias Sinplus che nelle scorse settimane hanno rotto il loro silenzio discografico con la pubblicazione di It’s Not About Being Good, pregevole EP con quattro canzoni che riportano indietro le lancette del tempo di una quarantina di anni, attingendo a piene mani nel fertilissimo humus sonoro britannico seguito all’ondata punk, da cui è partita l’ultima conquista da parte dei sudditi di Sua Maestà del mondo del pop. ...