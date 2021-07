È stato uno degli artisti che hanno avuto più successo durante la pandemia, grazie all’uscita del suo album «Gemelli» e in particolare con la sua hit «Superclassico» che ha ottenuto risultati a dir poco stratosferici, con oltre 36 milioni di views su Youtube. Ma adesso il rapper Ernia è pronto a riprendere la sua attività live, che in una delle sue prime date, più precisamente il 23 luglio passerà a Bellinzona in occasione di Castle On Air. Per saperne di più potete consultare i siti www.gcevents.ch e www.castleonair.ch