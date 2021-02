È una fredda mattina a Maggia. Poche le persone nelle stradine silenziose. In una di queste, una casa rompe la quiete. Non per il rumore, ma per l’arte che c’è dentro e che non solo ti accoglie, ma quasi ti colpisce una volta varcata la sua soglia. È la casa-bottega di Stephan Spicher, artista basilese ma dall’animo ticinese, che proprio in Valle Maggia ha creato alcune delle sue opere più importanti esposte in tutto il mondo: dagli USA alla Russia al Giappone. Un rapporto, quello tra Spicher e la Valle Maggia, che trascende la semplice ispirazione e diventa fisico visto che il pittore utilizza sulle sue tele i materiali della terra che lo ha adottato.

Stephan Spicher, com’è nata la passione per l’arte?

«Io provengo da una famiglia di scienze naturali, mio padre era un matematico ed io avevo...