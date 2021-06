Steven Spielberg ha concluso un accordo pluriennale con Netflix. In base all’intesa, di cui dà notizia il Wall Street Journal, lo studio Amblin Partners che fa capo al regista di «Schindler’s List» e «Lo Squalo» farà una serie di film originali per il colosso dello streaming.

L’accordo, che non ha riflessi sulla relazione di Spielberg con Universal Pictures, rappresenta un grosso successo per Netflix in mesi in cui il settore dello streaming sta diventando sempre più affollato grazie alla concorrenza di colossi come la Disney e Amazon.