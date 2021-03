Stretta in arrivo per chi, un po’ per pigrizia e un po’ per risparmiare, ha un account condiviso su Netflix? Sì, no, forse. Alcuni utenti della popolarissima piattaforma di streaming, infatti, hanno riferito di aver visto una schermata piuttosto inquietante negli ultimi giorni. Questo il messaggio: «Se non vivi con il proprietario di questo account, hai bisogno di un tuo account per continuare a guardare Netflix». Ahia. Interrogato dalla BBC, un portavoce dell’azienda se l’è cavata spiegando che quella schermata, in realtà, è un test. L’obiettivo? Evitare frodi, garantendo che le persone siano autorizzate a utilizzare un determinato account. Una decisione definitiva, fa sapere ancora Netflix, deve ancora essere presa.

Ma come si fa a capire chi è famiglia e chi no?

Netflix, nello specifico, sta testando una funzione per bloccare la condivisione della password tra utenti che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare. Ma cosa significa concretamente? E come può verificare, da remoto, un simile dettaglio? Il test, leggiamo, dovrebbe avvenire tramite l’inserimento di un codice secondario. Inviato all’utente tramite SMS o e-mail. E da aggiungere subito dopo aver inserito la password per accedere al servizio. Netflix, insomma, sta pensando a escludere gli utenti non idonei. Resta da capire quanti sono rispetto al totale. E quali termini di servizio, di fatto, non stanno rispettando. E, ancora, come può l’azienda statunitense monitorare questi scambi di password.

Account con più profili? Sì, è possibile

Le varie piattaforme di streaming come Netflix, HBO Go, Amazon Prime e Disney+, ad oggi, consentono agli utenti di creare più profili all’interno di un singolo account. Ma i termini e le condizioni specificano che questi profili sono intesi per persone dello stesso nucleo. Nel 2016, il co-fondatore e amministratore delegato di Netflix Reed Hastings aveva spiegato: «La condivisione della password è qualcosa con cui devi imparare a convivere, perché c’è così tanta condivisione legittima della password come la condivisione con il tuo coniuge o con i tuoi figli, quindi non c’è una linea chiara, e a noi la situazione va bene così com’è».

La pandemia ha aiutato

Nell’ottobre del 2019, per contro, un altro alto dirigente della grande N – Greg Peters – aveva annunciato una possibile inversione di tendenza, chiarendo tuttavia che non ci sarebbero stati grossi sconvolgimenti di lì a poco. Il successo della piattaforma, in ogni caso, è cosa nota: Netflix ha guadagnato quasi 37 milioni di nuovi abbonati nel 2020, complice la pandemia, per un totale di oltre 200 milioni di abbonati in tutto il mondo. Detto ciò, un aumento generale dei prezzi, il lockdown e show come Tiger King e La regina degli scacchi hanno permesso al colosso di registrare quasi 25 miliardi di dollari alla voce entrate per un profitto di 2,8 miliardi.

