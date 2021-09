«Nevermind» compie trent’anni

Trent’anni. L’età della piena maturità, dicono. Li compie Nevermind dei Nirvana, disco rivoluzionario capace di cambiare tanto, se non tutto. All’epoca colse di sorpresa l’intera industria. Di più, diventò un manifesto generazionale. E questo perché seppe intercettare, meglio di altri, il vuoto di un’intera gioventù. La cosiddetta Generazione X, quella di mezzo. L’album uscì il 24 settembre del 1991 ma, anche a distanza di anni, la musica distorta dei Nirvana suona coma un classico, forse perché in fondo lo è stato sin da subito. Distorta e sofferta, dolorosa anche. Un grunge devastante che, di lì a poco, avrebbe portato il leader della band, Kurt Cobain, al suicidio.

Nevermind intercettò meravigliosamente lo zeitgeist del tempo. Dando una voce, potentissima, ai tormenti di ragazze e ragazzi. E Seattle, beh, diventò all’improvviso la capitale della musica e del fermento. Il grunge, per contro, andò ben oltre il genere musicale. Diventò filosofia, arte, stile di vita. Geffen, la casa discografica che mise sotto contratto Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl, oggi leader dei Foo Fighters, puntava a vendere al massimo 250 mila copie. Già, Nevermind era considerato un prodotto di nicchia.

E invece, il disco vendeva qualcosa come 300 mila copie al giorno. Un successo pazzesco e inarrestabile, nato praticamente dal passaparola e dal sentito dire, trascinato da brani come Smells Like Teen Spirit. Conquistò, va da sé, la vetta delle classifiche statunitensi spodestando nientepopodimento che Michael Jackson.