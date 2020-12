Per Nicola Pini, presidente della Ticino Film Commission: «La scelta di una persona affermata e autorevole nel mondo del cinema come Niccolò Castelli permette alla Ticino Film Commission di qualificarsi e profilarsi ulteriormente con i professionisti, in particolare svizzeri, un target centrale soprattutto per i prossimi anni. Professionisti che dobbiamo attirare in Ticino parlando la loro lingua, anche cinematografica. Si tratta, questo, di un nuovo e importante scalino di crescita e sviluppo per la Fondazione che, dopo le valide direzioni di Doris Longoni e Nadia Dresti, può contare su un team e un nome consolidati sui quali continuare a costruire a favore del nostro territorio, culturalmente ma anche economicamente».

Il futuro direttore commenta così la propria nomina: «Accanto alla mia attività di regista ho sempre dedicato con passione molto del mio tempo alla promozione del cinema in Ticino e in Svizzera. Sono onorato ora di potermi investire in questo ambito in modo più intenso assieme agli attuali collaboratori della Ticino Film Commission, al suo Consiglio di Fondazione e a tutte le realtà professionali che animano la scena. Sono fermamente convinto che il settore cinematografico, con l’audiovisivo in generale, sia importante non solo per la cultura, ma anche per i tessuti sociale ed economico del nostro cantone. Attraverso il cinema si crea identità e la si promuove dentro e fuori dai nostri confini; attraverso la produzione audiovisiva si generano posti di lavoro e indotto economico in numerosi ambiti, senza dimenticare la promozione del territorio a livello turistico. Amo il cinema e intendo contribuire a che si possa continuare a farlo anche qui da noi. Seguo la Ticino Film Commission fin da prima che divenisse realtà e la ritengo necessaria oggi più di prima, in un contesto in cui a livello nazionale e internazionale è richiesta sempre più professionalizzazione tanto nell'ambito produttivo che in quelli artistici e tecnici. Ambiti che ho la fortuna di conoscere sotto più punti di vista. Con i cambiamenti che toccano il mondo finanziario e ancora di più in vista del post-pandemia, il Ticino è chiamato a disegnarsi un futuro: il cinema può fare la sua parte. Dalla scrittura di sceneggiature alle anteprime, la Ticino Film Commission in questo ambito può contribuire nel consolidare il settore e ergersi a vettore di promozione su più strati del nostro tessuto. Questo, assieme ai partner attuali e ad altri futuri attori che mi piacerebbe coinvolgere in questo progetto. Oltre a continuare a scrivere storie da raccontare come regista, intendo fare sì che tante altre storie di ogni genere si possano continuare a raccontare in futuro in Ticino grazie alla Film Commission».