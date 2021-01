Non è stata un’impresa facile da portare a termine, ma Niccolò Castelli (nella foto sotto) ce l’ha fatta. Dopo sei anni di lavoro, il suo secondo lungometraggio Atlas è finalmente concluso e mercoledì prossimo, 20 gennaio, non solo aprirà ufficialmente le 56. Giornate di Soletta (che si terranno online) ma sarà trasmesso in contemporanea in prima serata dalle tre seconde reti SSR. Una sfida non da poco, che il 38.enne regista ticinese affronta conscio dei rischi e delle opportunità che offre.

Atlas prende spunto dal terribile attentato terroristico di matrice jihadista che il 28 aprile 2011 fece saltare in aria il caffè Argana, sulla piazza di Marrakech, provocando 17 morti tra cui 3 giovani ticinesi. Che messaggio veicola il film rispetto a questi avvenimenti?

«Se c’è un aspetto positivo di...