Dici Nick Cave e pensi alla poesia, all’intensità, alla profondità dei testi del grande autore australiano e, naturalmente, alla forza delle sue performance. Invece, per parlare di Carnage, il suo nuovo album, eccoci ad affrontare un discorso di marketing. Accade infatti che, per la seconda volta, dopo Ghosteen di due anni fa, la sua nuova opera venga pubblicata in digitale, con il disco fisico disponibile solo qualche tempo dopo: in questo caso si parla addirittura del 31 maggio, circa tre mesi di distanza.

Come si spiega questa scelta che a qualcuno sembra insensata? In realtà si tratta di un calcolo oculatissimo e tutt’altro che folle. La musica, oggi, viaggia in digitale, inutile negarlo e, quindi, è più che un obbligo rendere disponibili i brani per o streaming o il digital download (opzione,...