Un incontro online nel quale si parla (anche) di manifestazioni culturali che si svolgono online. Strana atmosfera, che non avremmo mai immaginato di vivere, un anno dopo la pausa forzata del 2020. Con la forza della resistenza e della passione, torna L’immagine e la parola, l’evento primaverile del Locarno Film Festival. Sabato 27 marzo alle 16 si terrà online un incontro tra il neo-direttore di Locarno, Giona A. Nazzaro, e lo scrittore Nicola Lagioia, Premio Strega 2015 per La ferocia, conduttore di Pagina 3, la rassegna stampa culturale di Rai Radio 3 e direttore del Salone del libro di Torino.

L’incontro ha come sottotitolo «Reinventare la creazione e la programmazione culturale». Come la cultura è stata investita dalla crisi COVID?

«La pandemia ha accelerato processi già in atto, dal punto di vista lavorativo. Ad esempio, abito a Roma e spesso vado (anzi, andavo...) a Torino per riunioni legate al Salone. Con la proliferazione di strumenti che esistevano già prima, come Zoom o Teams, ma che non usavamo, ci siamo resi conto che buona parte delle riunioni si potevano fare online, con risparmio di tempo, di energia, di carburante... Alcune di queste cose resteranno, come pure le presentazioni online. Ma non credo che abbiamo cambiato paradigma: da millenni, l’uomo è un animale sociale e l’incontro comincia a mancarci: appena si potrà, si tornerà agli eventi in presenza».

Oltre all’incontro online con lo scrittore Nicola Lagioia (sabato 27 marzo alle 16), l’ottava edizione de L’immagine e la parola presenta ufficialmente la Retrospettiva di Locarno74 dedicata ad Alberto Lattuada. Dalle 20 a mezzanotte del 27 marzo, si potrà vedere gratis sul sito del festival il film La spiaggia (1953), con Raf Vallone, Mario Carotenuto e Martin Carol nei panni di una prostituta in vacanza con la figlia, che si finge vedova per sfuggire ai pettegolezzi. Infine, venerdì 26 marzo alle 16 L’immagine e la parola propone anche la tavola rotonda online “I film ai tempi dell’online: modelli alternativi di promozione, lancio e distribuzione”, organizzata da Ticino Film Commission in collaborazione con CISA e PalaCinema. L’incontro sarà moderato da Giona A. Nazzaro insieme al regista e nuovo direttore della Ticino Film Commission Niccolò Castelli.

Resterà qualcosa di positivo da questo periodo?

«Ho visto su YouTube una conferenza con lo storico e saggista Yuval Noah Harari. Lui stava a Tel Aviv ma il pubblico lo poteva vedere sul palco come ologramma. Ma non c’era nessuna differenza rispetto alle presentazioni tradizionali, se non per il fatto che non lo potevi toccare. E funzionava! Perché la gente va agli eventi, alle presentazioni, ai festival, al Salone del libro, con la scusa degli ospiti ma soprattutto per incontrarsi, per discutere, per stare tra appassionati di letteratura, di cinema, accomunati dalla stessa passione. Ma c’è anche una questione economica che mi pongo, da vecchio uomo novecentesco, e che riguarda tutti i campi, non solo quello culturale. Lavorando da casa, faccio più cose, produco di più, anche perché non vado in ufficio, risparmio tempo per gli spostamenti. Quel surplus di produzione e quindi anche di guadagno per l’azienda, quel plusvalore, a chi va? Ai lavoratori, all’azienda o alle piattaforme tecnologiche? Ecco, c’è qualcosa che mi lascia perplesso...»

Nell’incontro si parlerà anche del suo ultimo romanzo, La città dei vivi, che indaga sul delitto di Luca Varani, il ragazzo seviziato a morte da due giovani di buona famiglia nel 2016. Quali strumenti ha utilizzato per raccontare questa storia di cronaca?

«Il giornalismo impone ritmi più serrati, io ho lavorato su un lungo arco di tempo, a partire dagli atti giudiziari, dalle testimonianze alle intercettazioni. Ho incontrato le persone, i testimoni, le parti in causa, per due anni ho tenuto una corrispondenza con uno degli assassini. E ho girato Roma, la città dove vivo e dove si è consumato il delitto, per raccogliere il materiale che ho filtrato nel romanzo».

Quali sono stati i suoi modelli? Viene in mente A sangue freddo di Truman Capote...

«O Compulsion di Meyer Levin, da cui Hitchcock trasse Nodo alla gola, per esempio. Anche nella letteratura italiana sono tante le opere che si occupano di realtà. Se questo è un uomo di Primo Levi non è un romanzo di finzione, non è un reportage letterario, non un’inchiesta giornalistica, ma letteratura che prova a stringersi intorno alla realtà. Perché ci sono aspetti che sfuggono all’antropologo, allo storico, al sociologo e che lo sguardo dello scrittore riesce a cogliere».

Quale film vorrebbe vedere al cinema, quando riapriranno?

«Per me, cinefilo, uno qualunque, anche di seconda visione! L’importante è che aprano! Dopo un anno di piattaforme, il pubblico ha perso l’abitudine del cinema. Credo che tornerà a frequentare i festival proprio in quanto luoghi di festa e d’incontro, ma non sarà automatico farlo tornare nelle sale. Gli esercenti dovranno inventarsi qualcosa di nuovo. E i festival potrebbero essere d’aiuto».

Un’immagine de «La spiaggia» di Alberto Lattuada, al quale è dedicata la retrospettiva del Locarno Festival 2021. Film che dalle 20 a mezzanotte del 27 marzo, si potrà vedere gratis sul sito del festival.

