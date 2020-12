Tempo di regali e, fino a qualche anno fa, sarebbe stato retorico chiedersi «cosa c’è di più bello da regalare di un disco o, magari, di un bel cofanetto di dischi»? Adesso non è più così semplice: innanzitutto bisogna intercettare la dolce metà, un parente stretto o un amico fidato del destinatario del dono per rivolgere la fatidica domanda: «C’è l’ha un lettore CD, vero? E il giradischi?». Superato lo choc di sentirsi rispondere «Sì, ha il “lettore per vinili”», a quel punto si può procedere. Come si potrebbe, del resto, regalare un abbonamento a una piattaforma di streaming online, così asettica e impersonale. E se è vero che «i dischi non li compera più nessuno», qualcuno deve spiegare perché ne vengono pubblicati una media di circa quattrocento (400!) ogni mese e anche il 2020 della pandemia, che sembrava avere fermato tutto, non fa eccezione.

Per chi vuole andare sul sicuro spendendo non molto, basta ricordare che sono in circolazione nuovi lavori di Springsteen (Letter to you), AC/DC (Power up), Paul McCartney (McCartney III esce proprio quest’oggi in una quantità eccessiva di formati). Per l’Italia oltre ai classici Baglioni (In questa storia che è la mia), Bennato (Non c’è, meglio il doppio vinile perché in CD qualche brano... non c’è), Mannoia (Padroni di niente) ci sono anche le deluxe edition di Doc di Zucchero (con duetto con Sting annesso), la «brilliant box» di Accetto miracoli. L’esperienza degli altri di Tiziano Ferro, mentre Renato Zero è fuori con i tre volumi di Zerosettanta. Doppia raccolta di classici italiani per Mina, suddivisa nei due volumi Orione e Cassiopea. Ligabue ha realizzato un’antologia con i suoi 77 singoli che ha intitolato... 77. Ma ha messo mano anche a 7 brani nuovi che sono diventati un disco a sé stante intitolato... 7. Le due cose si possono unire nel cofanetto dallo strabiliante titolo... 77+7.

Ma veniamo ai cofanetti veri e propri, quelli che è bello regalare e farsi regalare per Natale. Il più bello è quello di Elton John. Il suo Jewel box allinea brani meno noti scelti dall’artista stesso tra i suoi dischi, canzoni citate nella sua autobiografia e, parte più interessante, inediti assoluti degli anni Sessanta agli albori della collaborazione con Bernie Taupin e, infine, le b side e le rarità rimaste escluse dalle ristampe del suo sterminato catalogo. In vinile è disponibile anche «a pezzi», suddiviso in tre cofanetti. Per i nostalgici è bellissima, ma un po’ cara, la scelta di Cat Stevens, che ha trasformato in cofanetti i due dischi pubblicati nel 1970 per festeggiare il cinquantesimo: Mona bone Jakon e il capolavoro Tea for the tillerman mescolano vinile e digitale, inediti in studio e live e fa capolino anche un nuovo Tillerman, risuonato daccapo oggi. Morto un Prince, non se ne fa un altro, ma in compenso si sono aperti gli archivi: Sign o’ the times, una delle sue opere più importanti, diventa monumentale, sulla lunghezza di otto dischetti o ben tredici LP. Il box davvero eccessivo è 1969 dei King Crimson: semplicemente tutto quello che la primissima incarnazione della band di Robert Fripp (all’epoca una formazione abbastanza democratica) ha registrato in studio e dal vivo, editi e inediti. Per gli estimatori di In the court of the Crimson King è assolutamente un «must» (stiamo parlando di 20 CD, 4 Blu ray, un DVD audio, un DVD video: abbastanza fino al dicembre del 2021).

Non ci sono inediti particolari e si tratta di un semplice cofanetto antologico, con la particolarità di essere stato curato personalmente da Sean Lennon assieme a Yoko Ono: Gimme some truth celebra l’80. della nascita – e purtroppo anche il 40. della morte – di John Lennon. Tra gli artisti che hanno pubblicano versioni deluxe di album storici troviamo Elvis Costello con Armed forces, il compianto Tom Petty con Wildflowers, i Motörhead di Ace of spades e anche gli U2 di All that you can leave behind. Bellissima la raccolta di inediti di Joni Mitchell Archives vol.1, esaustive ed economiche le raccolte di tutti i dischi di Bob Marley & The Wailers (The complete Island recordings) e Dire Straits (The studio albums 1978-1991); per cultori, infine, il quadruplo, zeppo di inediti, dedicato ai Thin Lizzy del compianto Phil Lynott.

