Nuova polemica a Sanremo per il brano «violento» di Junior Cally

Una nuova polemica investe il Festival di Sanremo. Dopo le parole di Amadeus in occasione della conferenza stampa , a finire nel mirino questa volta è la partecipazione del rapper Junior Cally, in gara con la canzone «No grazie», in cui parlerà di politica.

Sulla questione, il presidente della RAI, Marcello Foa, ha espresso «forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata». «Il Festival - dichiara il presidente della RAI -, tanto più in occasione del suo 70. anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico. Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani». E chiede che Amadeus sappia «riportare il festival nella sua giusta dimensione».