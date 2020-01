Valentina Merli ricopre dal 1. gennaio scorso il ruolo di responsabile di Locarno Pro, succedendo a Nadia Dresti, che continuerà a prestare il suo contributo al Festival in qualità di consulente per l’internazionale.

Nata in Italia nel 1972 e laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna, Valentina Merli vanta una pluriennale esperienza tra Francia e Italia lavorando per società impegnate nella produzione, nella vendita internazionale e nella distribuzione cinematografica, acquisendo una conoscenza approfondita delle dinamiche del mercato globale e dei suoi diversi attori. Nel 2018, ha co-fondato a Parigi la società di produzione indipendente Misia Films, attività che continuerà a svolgere collateralmente al nuovo incarico. Valentina Merli sarà affiancata dalla vice responsabile di Locarno Pro e responsabile di Open Doors, Sophie Bourdon.