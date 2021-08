Malgrado le diversità, un tratto accomuna tutti i suoi ruoli: una recitazione sensibile, attenta alle sfumature, mai sopra le righe, alla ricerca dell’interiorità del personaggio. Si riconosce?

«Grazie, questo per me è un complimento. Ho sempre pensato che togliere vuol dire dare di più. Anche perché la macchina da presa è una lente di ingrandimento: non è il teatro, non è recitare sul palco alla distanza di qualche metro dallo spettatore, ma è dare la possibilità al pubblico di essere in qualche modo dentro di te, di essere te, quasi».

E lei come entra nei personaggi che interpreta?

«Il percorso non è difficile e non è difficile spiegarlo. È come leggere un libro. Leggere significa immaginare i propri personaggi, dare un volto ai protagonisti e così via. Leggere una sceneggiatura per me è quello...