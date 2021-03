Venerdì prossimo, 26 marzo, dalle ore 19 appuntamento online per la cerimonia di premiazione dei Quartz 2021, i premi del cinema svizzero, in onda (su www.quartz.ch) dagli studi RTS di Ginevra. Tra i quattro ticinesi nominati ci sono il regista Niccolò Castelli per il suo lungometraggio Atlas e Agnese Làposi per il suo film di diploma Alma nel branco, ma anche Simone Giampaolo, regista del corto d’animazione Only a Child e Pietro Zuercher (direttore della fotografia di Atlas) che abbiamo intervistato,

Con la pandemia com’è cambiato il suo lavoro?

«L’anno scorso, dopo rinvii e spostamenti, alla fine ho lavorato dall’11 di maggio, il giorno della fine del lockdown, fino a Natale, perciò non posso certo lamentarmi. Sui set, con le misure antipandemia in vigore, le cose non sono cambiate molto,...