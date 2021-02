Complice l’edizione formato bonsai dello scorso anno, l’attesa per il 74. Locarno Film Festival (4-14 agosto) è ancora più alta del solito, anche se è ancora troppo presto per fare previsioni sulla sua modalità di svolgimento. Per saperne di più, a sei mesi esatti dall’appuntamento con il Pardo 2021 abbiamo incontrato online il suo nuovo direttore artistico, Giona A. Nazzaro.

È riuscito a mettere in pratica uno dei buoni propositi che si era prefissato al momento della sua nomina, ovvero il fatto di stabilirsi a Locarno?

«Purtroppo per ora no, anche a causa delle restrizioni che rendono obbligatorio il telelavoro, ma spero ben presto di essere completamente operativo negli uffici del Festival. Mi manca l’energia di colleghe e colleghi, tutto quel plusvalore di idee, emozioni e intuizioni che...