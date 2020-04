Ogni giorno una o due pillole di note classiche

«Tutti gli appuntamenti che hanno dovuto essere cancellati (attualmente quelli di marzo e aprile) verranno riprogrammati nella prossima stagione», fa sapere l’associazione Musica nel Mendrisiotto, annunciando che, «nel frattempo, vi proponiamo qualche pillola musicale». Sulla pagina Facebook della rassegna e sul canale YouTube creato appositamente per l’iniziativa è quindi possibile ascoltare quotidianamente un brano eseguito dai musicisti dell’associazione. Ma non solo. L’associazione annuncia inoltre che «sabato 11 aprile, alle 18.00, dalla sede di Musica nel Mendrisiotto, avrà luogo un concerto videotrasmesso con interpreti Milo Ferrazzini Hauri e Claude Hauri al violoncello e Daniel Moos al clavicembalo e al pianoforte». In scaletta pagine di Vivaldi, Popper, Paganini, Monti e altri. Il concerto sarà visibile su YouTube e Facebook «fino a sabato 18 aprile alle 18.00».

Negli scorsi giorni anche l’Orchestra della Svizzera italiana ha iniziato a proporre una serie di esibizioni sulla sua pagina Facebook intitolata «A casa dei musicisti dell’Orchestra». L’OSI esprime così la propria vicinanza al pubblico. Nei videoclip, come viene sottolineato dalla formazione in una nota, «il direttore Poschner e i musicisti da casa, ad uno ad uno, vi mandano messaggi di speranza ed affetto. Vi ringraziamo di cuore per la vostra pazienza e la vostra comprensione, in una situazione non certo facile. Vi portiamo un saluto nelle vostre case e vi aspettiamo presto ai concerti: quando sarà di nuovo possibile, l’OSI ci sarà!».