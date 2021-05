Caro signore, lei sta conversando con la sua morte, si sente dire in sogno Karl, il protagonista dell’ultimo romanzo di Cesare De Marchi. Dietro il laconico avvertimento sta e il senso della storia narrata e l’assordante silenzio di Dio, qui davvero absconditus al punto tale da percepirne la necessità, fosse anche solo per ingannarsi o assolversi. La vicenda, che si snoda per poco più di duecento pagine, non ha nulla di avventuroso in senso stretto: un uomo, Karl, perviene all’agognata pensione. Si ritira dalla meschinità del mondo. Si dedica in santa pace a quanto ha dovuto rinunciare per i quaranta interminabili anni sacrificati alla scuola, ai petulanti e insulsi colleghi, al gonzo pecorume adolescenziale. Il lavorio della mente, essere finalmente un intellettuale a tutto tondo senz’altro...