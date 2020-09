Cos’è la fantasia? È in fondo la capacità di andare lontano, di spaziare nonostante la realtà, basandosi su essa, anche solo su scampoli, oppure oltrepassandola. È la materia da cui nasce l’arte, di cui si nutre l’artista, che poi la restituisce al pubblico. Daniele Finzi Pasca ne sa qualcosa. La fantasia, già.

La fantasia, già. È capitato a tutti di perdersi in uno sguardo lanciato al cielo. Di abbandonarlo lì per più di un momento. Lo sguardo rimane appiccicato lassù. E noi andiamo oltre. Appunto ci perdiamo. Lo stesso ci è capitato affrontando il percorso dettato dal Luna Park di Daniele Finzi Pasca. Dall’alto la pioggia di coriandoli, tutt’attorno musica e parole intessuti in un’unica - o perlomeno questo è ciò che abbiamo percepito - linea sonora, una linea onirica e dolce, avvolgente....