La passione per il disegno, in particolare per il fumetto e la caricatura ma anche per il raccontare storie, è nata fin da ragazzo, lasciando tracce nei giornaletti studenteschi del Liceo di Mendrisio. Nel 2013 si diploma cum laude al National Centre for Computer Animation di Bournemouth (GB) e da allora si è costruito una carriera Oltremanica, realizzando una decina di cortometraggi premiati a diversi festival, ma soprattutto collaborando con studi prestigiosi come Blue-Zoo Animation e Aardman Animation (Galline in fuga, Wallace & Gromit) e con produttori come Cartoon Network, Disney, Lego, Nickelodeon, Marvel, Lucasfilm, BBC e Sky Kids. Oggi, a 31 anni, il vacallese Simone Giampaolo vive e lavora a Londra come regista indipendente nel campo dell’animazione e venerdì prossimo sarà in lizza...