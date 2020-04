Non lasciamoci ingannare. Non è questo il luogo. E non è ora la stagione del riposo. Ci sarà il tempo. Dopo. Adesso è il momento di scegliere. Di affrontare la fatica del pensiero, fino ad oggi accuratamente evitato come il più pericoloso degli inciampi lungo la corsa alle cose. E gli umili attrezzi del pensiero che altro sono se non i pensieri altrui? Sono infatti i libri e la buona stampa, la letteratura e la poesia che ci ri-connettono con noi stessi e aiutano a comprendere la realtà che si agita fuori dalle nostre prigioni, mentali e murarie.

La cassetta degli attrezzi

In tempi di coronavirus, apprestare gli attrezzi di cui sopra è però impresa non da poco. Ci sarebbe Amazon con i suoi infiniti eBook, e pure chi a questo proposito scandirebbe un «anche no», perché valide alternative esistono,...