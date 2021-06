Dopo un anno di restrizioni, la voglia di ballare e divertirsi è davvero tanta. Per questo c’è da credere che anche i più integralisti della musica accetteranno di buon grado l’invasione radiofonica dei tormentoni estivi. Ma quale sarà la canzone dell’estate 2021? Tante le contendenti: da «Shimmy Shimmy» di Giusy Ferreri con Takagi & Ketra a «Un bacio all’improvviso» dell’ormai consolidata coppia Rocco Hunt e Ana Mena. Passando per Pistolero di Elettra Lamborghini e Baby Kay, che addirittura propone due possibili hits: «Pa Ti» in duetto con Omar Montes e «Mohicani» assieme ai Boomdabash. Ma la grande candidata è senza ombra di dubbio «Mille» del tanto inedito quanto riuscito trio composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.