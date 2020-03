L’orso d’oro della Berlinale 2020 va al film There Is No Evil dell’iraniano Mohammad Rasoulof, a cui stasera è stato impedito di essere presente a Berlino. Un film composto da quattro storie che sono un vere e proprio pugno allo stomaco al regime iraniano.

Intanto il presidente di giuria Jeremy Irons, lo presenta con vero entusiasmo: «È un film che riguarda la responsabilità di ognuno di noi». Baran, la figlia del regista, dice invece commossa: «Lui vorrebbe essere qui ma è impossibilitato a venire». E ancora i due produttori nel ricevere il premio raccontano come non ci sia alcuna prigione che possa impedire «immaginazione e arte».

Molte lacrime nel pubblico della Berlinale, fra i componenti del cast del film There Is No Evil, che ha vinto il concorso della 70. edizione. «Mohammad tu non sei solo», gli è stato gridato dal palco del gala della Berlinale.