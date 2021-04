Non è per nulla un’annata come le altre quella che ci stiamo lasciando alle spalle, né per il cinema in generale, né per i premi Oscar che, nella notte tra domani e lunedì, vivranno l’epilogo della loro 93. edizione. Una notte fortemente condizionata dalle regole di sicurezza sanitaria ma che, nelle intenzioni degli organizzatori, intende essere un «momento di rinascita» visto che le sale cinematografiche stanno riaprendo i battenti un po’ ovunque, Svizzera compresa. La cerimonia di premiazione avrà come di consueto il suo fulcro al Dolby Theatre di Los Angeles, ma sarà dislocata anche in altri luoghi della città. Vi potranno assistere soltanto 170 spettatori (testati e distanziati ovviamente), ma tutti i riconoscimenti saranno consegnati dal vivo da uno stuolo di star che comprende Harrison Ford, Laura Dern, Joaquin Phoenix, Halle Berry e Bong Joon Ho, il trionfatore dell’edizione 2020. Non mancheranno nemmeno i collegamenti via satellite con Parigi e Londra per raggiungere quei candidati che non hanno potuto recarsi negli USA. Altra novità, uno «speciale» di 90 minuti intitolato «Oscar into the Spotlight» prodotto da Steven Soderbergh che con il suo film Contagion (2011) è diventato suo malgrado il «profeta» della pandemia al cinema.

Piattaforme in primo piano

L’«anomalia» di questa edizione degli Oscar non si limita però all’imminente cerimonia di premiazione e non ha avuto solo effetti negativi. Al contrario, lo scombussolamento delle uscite su scala planetaria ha fatto sì che molti blockbuster rimanessero nei cassetti delle major, favorendo l’emergere a livello di candidature di film indipendenti, spesso prodotti e distribuiti dalle piattaforme di streaming, Netflix in testa con ben 37 nomination. Un exploit reso possibile dal momentaneo cambiamento delle regole di ammissione che non ha obbligato i film ad uscire per almeno una settimana in una sala della Contea di Los Angeles con un minimo di tre proiezioni quotidiane. Questa inevitabile deroga ha del resto confermato le tendenze già in atto nel mondo di Hollywood, sull’onda dei movimenti #MeToo e BlackLivesMatter, con un numero record di registe in lizza nella categorie principali (2 per il miglior film e 2 per il miglior film straniero) e una maggiore attenzione nei confronti delle minoranze, in particolare di quella afroamericana, con ad esempio una produzione «all black» (Judas and the Black Messiah) per la prima volta candidata alla statuetta per il miglior film.

Grande musica e grandi attori

D’altra parte però, al di là dei titoli proposti dalle principali piattaforme globali (Netflix, Amazon Prime e Disney+), per chi voleva farsi un’idea del livello generale dell’annata cinematografica appena trascorsa, non è stato facile (e anzi in certi casi è risultato finora impossibile) avere accesso a molte opere in gara che, nelle prossime settimane, potrebbero finalmente uscire in sala. È il caso del favorito: Nomadland di Chloè Zhao con Frances McDormand, già vincitore all’ultima Mostra di Venezia. Difficile dunque, ora come ora, fare pronostici seri. Se il record di candidature (10) spetta al cinefilo Mank, di David Fincher che torna sulla produzione di un capolavoro come Quarto potere di Orson Welles a 80 anni dalla sua uscita, molto interessante si prospetta il filone musicale che comprende il jazz che permea Soul, la nuova magistrale animazione firmata Pixar, il rock duro dell’intenso Sound of Metal e il blues delle origini del teatrale e scoppiettante Ma Rainey’s Black Bottom. Chadwick Boseman, il brillante protagonista di quest’ultimo film, scomparso lo scorso 28 agosto a soli 43 anni, si meriterebbe di certo un Oscar postumo. Altissimo livello anche tra le attrici, con in bella evidenza la non facile interpretazione di Vanessa Kirby in Pieces of a Woman, primo film americano del regista ungherese Kornel Mundruczu.

