«Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre», commenta a caldo Paolo Sorrentino.

Nella cinquina sono entrati anche il giapponese Drive My Car di Ryûsuke Hamaguchi, il danese Flee di Jonas Poher Rasmussen (che ha avuto la nomination anche tra i film d’animazione), Lunana: A Yak In The Classroom di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) e La persona peggiore del Mondo del norvegese Joachim Trier, tutti film presentati e premiati in festival prestigiosi.