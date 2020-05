«Othermovie», l’appuntamento è in Rete

Avrebbe dovuto tenersi dal 19 al 27 aprile ma a causa del coronavirus la nona edizione di OtherMovie è stata posticipata a data da definirsi. Nel frattempo, però, il Lugano Film Festival mantiene il contatto con il pubblico proponendo online una delle sue sezioni: «La vita è l’arte dell’incontro», dedicata alle personalità del mondo del cinema, dell’arte e della musica, alle loro opere e carriere. «Di solito li invitiamo di persona come ospiti – sottolinea in una nota il direttore Drago Stevanovic – ma in questo particolare 2020 dovremo accontentarci di uno scambio online», sulla piattaforma Zoom. Una decina gli incontri previsti a maggio, a cui se ne aggiungeranno man mano altri. Il primo è previsto oggi, mercoledì 6, e vede protagonista alle 20.30 la regista e attrice Cristina Puccinelli, insieme ai membri del cast del cortometraggio Far East, vincitore del premio per la miglior regia all’OtherMovie 2019.