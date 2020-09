La magia del teatro è quella che trasforma un’orchestra sul palco in una suggestiva scenografia e una sala semideserta causa norme sul distanziamento in un pubblico caloroso e rumoroso. È quello che è successo ieri sera alla Scala di Milano per la prima di Traviata (prima opera in programma dalla chiusura per l’epidemia di coronavirus lo scorso 23 febbraio) in teoria in forma di concerto.