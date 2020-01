«Prendo un sacco di medicine, soprattutto per le conseguenze dell'intervento - ha proseguito -. Questo braccio si addormenta, a causa dell'operazione, e le mie gambe si gelano. Non so se dipende dal Parkinson, ma questo è il problema».

Osbourne, che era accompagnato in tv dalla moglie e manager Sharon, sarà in Svizzera il prossimo aprile per tentare altre cure, con la speranza di tornare ad esibirsi: «Non vedo l'ora di star meglio e tornare in tour. Mi uccide non farlo. Ne ho bisogno, quella è la mia droga oggi».