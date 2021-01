Glamour e decadenza Bridgerton è ambientata nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo. Ha ben poco di storico, va da sé, se non il glamour, gli eccessi e la decadenza dell’aristocrazia. Oltre agli intrighi, ai sotterfugi, alle lotte intestine e non. Tutte qualità, se così si può dire, dei nobili. È una serie in costume, anche se colori sgargianti e toni ne fanno decisamente più un’allegoria che una rappresentazione veritiera del periodo. O, se preferite, una rilettura pop. La serie è l’adattamento di un libro, Il Duca e io , primo di una serie di romanzi che Julia Quinn ha dedicato ad una famiglia dell’alta società londinese. I Bridgerton, voilà. Una di loro, Daphne, finisce per sposare il bello e altezzoso duca di Hastings.

La questione afroamericana

La trama, tuttavia, non catalizza l’interesse dello spettatore. Quantomeno, non è l’elemento portante. E le polemiche scatenatesi attorno ad una scena che, a detta di molti, mostrerebbe uno stupro appaiono sterili. Resta, e colpisce, la maestosità dei costumi: 7.500, leggiamo, gli abiti diversi indossati per un totale di appena otto episodi. Roba da far girare la testa. A colpire, poi, è il cast. Ci riferiamo alla presenza di attrici e attori di origine afroamericana, a cominciare da Golda Rosheuvel che interpreta la regina Carlotta. E qui, quasi tutti, si sono chiesti: ma l’Inghilterra del diciannovesimo secolo non era profondamente classista e, di riflesso, razzista? Eccome. Perché, allora, mistificare fino a questo punto la realtà di quel tempo? Semplice, lo showrunner Chris Van Dusen ha voluto creare una serie il più possibile vicina al mondo in cui viviamo noi. Quello del ventunesimo secolo, per intenderci. Di qui la necessità di portare sullo schermo (anche) tematiche quali l’identità. «Vogliamo che il pubblico possa riconoscersi in quello che vede» ha spiegato Van Dusen. «Il discorso sulla razza è parte dello show quanto quelli sul genere e sulla classe». E per promuovere il concetto di uguaglianza Bridgerton utilizza proprio il personaggio della regina Carlotta, che a detta di molti storici era - citiamo - «di razza mista». La moglie di Re Giorgio III aveva ascendenti portoghesi e legami con l’Africa. «Questo aspetto mi ha portato ad esplorare una possibilità» ha aggiunto Van Dusen. «Cosa sarebbe successo se la regina Carlotta avesse usato il suo potere per elevare altre persone con le sue stesse origini nella società, dando magari loro titoli e ducati?».