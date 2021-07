Anche dopo averlo visto, quasi nessuno tra giornalisti e addetti ai lavori osava pensare che Titane non solo potesse vincere la Palma d’oro ma nemmeno entrare nel palmarès di Cannes 2021. Eppure, il film folle ed estremo della regista francese Julia Ducournau è stata indiscutibilmente l’opera più emozionante tra le 24 presentate in concorso. Un film che - come ha sottolineato la 37.enne autrice (seconda donna nella storia a ricevere la Palma d’oro dopo Jane Campion nel lontano 1993) al momento di ringraziare per il prestigioso riconoscimento - «non è perfetto, qualcuno dice che è mostruoso. Ma la mostruosità che attraversa il mio lavoro è una forza che rompe la cosiddetta normalità. Grazie alla giuria, ha accettato un mondo più fluido e inclusivo». E i giurati della 74. edizione del festival,...