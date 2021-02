In una recente intervista, Dacia Maraini ha detto: «Il mondo è in una fase di grande trasformazione. In meglio o in peggio non lo so, ma si evolve con una velocità che dà le vertigini. E non sappiamo più fare a meno della tecnologia, entrata nelle nostre vite con tanta prepotenza». Lo psichiatra Vittorino Andreoli, nel suo ultimo lavoro, insiste invece sulla pericolosità della dipendenza tecnologica e spiega perché dovremmo «spegnere il telefonino».

Professor Andreoli, l’obiettivo dichiarato del suo ultimo libro, La famiglia digitale, è «analizzare gli effetti che i computer digitali e l’uso di Internet hanno sulle dinamiche e sulle relazioni nella famiglia», oggi entrata profondamente in crisi. A quale conclusione è giunto?

«Il termine crisi oggi è forse abusato, ma c’è anche motivo per parlarne,...