Ci sono commedie che il pubblico non si stanca mai di vedere, macchine perfette al servizio degli spettatori. Pietro Garinei (l’anno scorso cadevano i 100 anni dalla nascita) ne è stato per decenni artefice insuperato: prima in coppia con Sandro Giovannini da fine anni 40 fino alla prematura morte di questo nel 1977, e poi da solo per quasi un trentennio.

È questo il caso di Se...