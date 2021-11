Prodotto da Netflix ma in uscita giovedì prossimo nelle sale ticinesi, con È stata la mano di Dio Paolo Sorrentino firma un sorprendente film autobiografico. Abbiamo incontrato il regista napoletano all’ultimo Festival di Zurigo che gli ha attribuito il premio alla carriera.

Questo suo nuovo film è più personale dei precedenti: si sente diverso dopo averlo realizzato?

«In realtà tutti i miei film sono personali, ma negli altri mi nascondevo dietro un Papa o un altro protagonista ma in questo caso non l’ho fatto. Quindi, visto che si trattava di raccontare la mia storia, è stata un’esperienza diversa. Tutti i film sono coinvolgenti, ma questo era più delicato e difficile degli altri. Ho potuto girarlo solo adesso perché a 50 anni mi sento abbastanza calmo e maturo per affrontare una storia mia...