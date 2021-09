Nella Haus der elektronischen Künste (HEK) di Basilea vengono assegnati questa sera per la quarta volta i Pax Art Awards. Il premio principale, dotato di 30’000 franchi va all’artista zurighese Marc Lee per le sue «impressionanti installazioni immersive che incantano e travolgono allo stesso tempo».

Il premio in denaro è diviso in due parti: un importo di 15’000 franchi sarà utilizzato dalla Art Foundation Pax per sostenere l’artista nella produzione di un nuovo lavoro. L’altra metà verrà investita nell’acquisizione di un’opera per la collezione Art Foundation Pax.