Premessa: se ancora non avete visto i primi due episodi di And Just Like That, beh, non proseguite con la lettura di questo articolo. Perché sì, contiene spoiler.

Li avete visti? Perfetto. Allora sappiate che, almeno stando a Peloton, Mr. Big è ancora vivo.

Al termine della prima puntata del sequel di Sex and the City, ricordiamo, il personaggio interpretato da Chris Noth era rimasto vittima di un infarto poco dopo una seduta in sella alla sua cyclette Peloton. L’azienda newyorkese, dopo lo shock dei fan della serie, a distanza di tre giorni dalla messa in onda della serie si è riappropriata del palcoscenico per – appunto – riscrivere la storia. E per reclamare una narrativa differente. Lo ha fatto tramite uno spot televisivo.

La pubblicità comincia con Noth, o se preferite Mr. Big, seduto davanti a un romantico caminetto in compagnia di Jess King, un istruttore Peloton presente anche nella puntata incriminata. Parentesi: le cyclette Peloton non sono semplici bici da salotto, ma permettono un’interazione totale tramite schermo e connessione. È possibile seguire lezioni di spinning, live o registrate, ma anche partecipare a gare virtuali. La comunità attorno a questi aggeggi è nutrita, nonostante il prezzo d’accesso sia piuttosto alto (duemila dollari, senza contare l’abbonamento mensile). Bene, torniamo allo spot. «Dovremmo fare un altro giro? La vita è troppo breve per non farlo» dice Big, mentre la telecamera fa una panoramica su due biciclette Peloton.

Quindi, una voce fuori campo di Ryan Reynolds racconta i benefici del ciclismo per cuore, polmoni e circolazione, oltre alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari.

«È vivo» afferma, ancora, Reynolds riferendosi a Big.

Dopo un boom di vendite legato, va da sé, al lockdown e alla pandemia, gli affari per Peloton sono calati man mano che la gente tornava a respirare aria fresca e vita normale. E a praticare sport all’aperto. Lo scorso mese, l’azienda statunitense ha rivelato che le vendite delle sue cyclette e dei suoi tapis roulant (il 60% dell’intero business) sono crollate del 17% nell’ultimo trimestre.

Non solo, le azioni di Peloton hanno fatto registrare un -11% in Borsa il giorno della première di And Just Like That. «I fan di Sex and the City, come me, sono rattristati dalla notizia che Mr. Big muore per un attacco di cuore», ha detto al Los Angeles Times la dottoressa Suzanne Steinbaum, membro del consiglio consultivo di Peloton per la salute e il benessere e cardiologa preventiva. «Mr. Big ha vissuto quello che molti chiamerebbero uno stile di vita stravagante, tra cui cocktail, sigari e grandi bistecche, ed era a serio rischio in quanto ha avuto un precedente evento cardiaco nella sesta stagione».

E ancora: «Queste scelte di vita e forse anche la sua storia familiare, che spesso è un fattore significativo, sono state la probabile causa della sua morte. Guidare la sua Peloton Bike può anche aver contribuito a ritardare il suo evento cardiaco», ha aggiunto Steinbaum.

