Da lunedì Jeff Bezos non è più l’amministratore delegato di Amazon, l’azienda da lui fondata 27 anni fa, proprio il 5 luglio. Rimarrà presidente, perché l’immagine di Amazon coincide con la sua, ma con il timone passato ad Andy Jassy alcune cose dovrebbero cambiare in un colosso che ha rivoluzionato il commercio mondiale e che tuttora cresce a ritmi spaventosi.

Borsa

Il cinquantasettenne uomo più ricco del mondo (patrimonio sui 200 miliardi, tradotto in franchi) lascia la guida, ma non le strategie, di un’azienda che nel 2020 ha fatturato l’equivalente di 356 miliardi di franchi e che in Borsa capitalizza 1,63 bilioni, cioè migliaia di miliardi. Un’azienda che oggi va molto al di là della vendita di prodotti di ogni tipo al consumatore privato, anche se nel commercio online siamo in zona monopolio...