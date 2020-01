Questo pomeriggio sono state ufficializzate le candidature per i prossimi Oscar. Candidature che vedono tre film competere per i premi più ambiti: Joker, Once a Time in Hollywood e, più a sorpresa, 1917. Ma mai come quest’anno, perlomeno in tempi recenti, le scelte dell’Academy sono piene di incertezze e spunti d’interesse. Con Antonio Mariotti, caposervizio spettacoli del Corriere del Ticino nonché apprezzato critico cinematografico, abbiamo provato ad analizzarli, azzardando qualche pronostico...