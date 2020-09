Il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) compie quest’anno 35 anni, traguardo che festeggerà giovedì 24 settembre nella Sala Teatro del LAC di Lugano con due concerti sinfonici, che vedranno coinvolti allievi e studenti dei suoi tre dipartimenti. Fondato nel 1985 a Lugano per volontà del musicista e didatta Armin Brenner come Accademia di musica della Svizzera italiana – denominazione che mantenne fino al 1992 –, il CSI ottenne il riconoscimento federale quale conservatorio dopo soli tre anni dalla sua istituzione. Nel corso del tempo si è aperto a innumerevoli cambiamenti, migliorando continuamente la qualità dell’insegnamento musicale impartito e dando così slancio a una scuola – con sezioni anche nel Bellinzonese, Locarnese e Mendrisiotto – che ora spicca nel panorama del sistema universitario della Svizzera italiana.

Il 35. compleanno del CSI non poteva che essere celebrato in musica: a dare il «la» ai festeggiamenti alle 17.30 sarà l’Orchestra sinfonica giovanile della Svizzera italiana, diretta da Yuram Ruiz, con la Sinfonia n. 35 «Haffner» di Mozart. A seguire il Coro Clairière, guidato da Brunella Clerici e accompagnato al pianoforte da Aliona Forti, intonerà i Friday Afternoons di Britten. La serata proseguirà alle 20.30 con il concerto di gala – trasmesso in diretta radiofonica da RSI Rete Due – dell’Orchestra sinfonica del CSI, diretta da Christoph König e affiancata da un artista d’eccezione: Alessio Allegrini, primo corno solista dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart, nonché docente alla Scuola universitaria di Musica del CSI. In scaletta la Ouverture «Le Ebridi» op. 26 di Mendelssohn-Bartholdy, il Concerto n. 2 di Strauss e la Sinfonia n. 2 op. 36 di Beethoven (biglietti qui).