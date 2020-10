Prende il via mercoledì 14 ottobre con due proiezioni al Cinestar (alle 17.45 Im Feuer e alle 20.30 Welcome to Checnya) la 7. edizione del Film Festival Diritti Umani di Lugano che proseguirà fino a domenica 18 con appuntamenti anche a Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Per saperne di più su programma e intenti di questa manifestazione che si tiene in un momento particolare, abbiamo interpellato il direttore artistico Antonio Prata.

Il 2020 si sta rivelando un anno molto difficile per tutti i festival. C’è stato un momento in cui avete temuto di dover annullare tutto?

«Sì, anche perché entravamo nel vivo dell’organizzazione del festival proprio in primavera, quindi nel pieno del lockdown. La Fondazione Diritti Umani ha sempre avuto l’intenzione di tenere il festival, al nostro interno abbiamo...