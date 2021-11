Per la rassegna HOME, creata nel 2011, due gli spettacoli in programma questo mese: «Straordinaria tu!» e «Io sono Nijinsky». Il primo, scritto da Laura Mella e Stefania Mariani, accosta tre figure femminili: la poetessa Emily Dickinson, la viaggiatrice Ella Maillart e la prostituta Filumena Marturano creata da Edoardo de Filippo. Queste hanno in comune di essersi realizzate «a dispetto dei modelli che la società in cui vivevano imponeva loro». «Straordinaria tu!» verrà mostrato venerdì 19 e sabato 20 novembre alle ore 20:30 al Teatro Foce.