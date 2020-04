A fronte dell’emergenza coronavirus e delle sue conseguenze sull’organizzazione degli eventi pubblici, il Consiglio direttivo del Locarno Film Festival, sotto la Presidenza di Marco Solari, si è riunito giovedì 9 aprile da remoto e ha preso in esame possibili scenari per il futuro prossimo della manifestazione. Lo rende noto la stessa organizzazione, sottolineando che «In attesa di conoscere come si delineeranno le disposizioni delle autorità cantonali e federali, l’organizzazione del Festival sta lavorando con i propri partner al fine di individuare la soluzione più idonea al contesto attuale». Ricordiamo che la 73.edizione della manifestazione è attualmente programmata per il periodo che va dal 5 al 15 agosto. Nella nota si legge: «La Presidenza, la Direzione artistica e la Direzione operativa del Locarno Film Festival sono consapevoli della limitata prevedibilità dell’orizzonte futuro in un momento di grande complessità. Ritenendo fondamentale continuare a tenere fede al proprio impegno e alla propria responsabilità verso il pubblico, i registi, le opere cinematografiche, i partner e il territorio, il Festival mira a mantenere quello che è sempre stato l’obiettivo principale della manifestazione: fare di Locarno un luogo d’incontro e di scoperta.