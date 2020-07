Melchor Marin, un poliziotto con un passato da galeotto per crimini vari, è figlio di una prostituta assassinata nei postriboli di Barcellona. Riscattatosi dopo aver letto in prigione I miserabili di Victor Hugo identificandosi nell’inflessibile ispettore Javert, entra in polizia.

In un’azione eroica uccide dei terroristi islamici, e diventa un ottimo detective. Fa parte perciò della squadra di investigatori che in un paese della Terra Alta (Guanda, 375 pagine, 19 €) - una provincia povera a Sud della Catalogna -, deve scoprire gli assassini di due ricchi anziani coniugi uccisi dopo essere stati torturati in modo barbaro.

Javier Cercas, impostando il suo romanzo come un giallo, ha ceduto in qualche modo alla moda del momento?

«Per me questo romanzo è una volontà di rinnovamento letterario...