Lady Gaga e le sue mascherine regnano sull’edizione 2020 degli MTV Video Music Awards, i primi premi del mondo dell’entertainment da quando è cominciata la pandemia da coronavirus. Durante varie apparizioni, la pluripremiata cantante ha indossato una impressionante collezione di protezioni anti-COVID invitando gli spettatori degli awards a fare altrettanto.

Gaga ha vinto cinque premi tra cui quelli di cantante dell’anno e canzone dell’anno. Ma anche Taylor Swift ha fatto storia, diventando la prima artista donna a vincere per la regia con il single «The Man» in cui sfida, nell’epoca del #MeToo, gli archetipi del machismo attaccando i privilegi di cui ancora godono nel mondo maschi «alpha» bianchi come Leonardo DiCaprio in «Lupo di Wall Street» o il tennista John McEnroe.

I premi avrebbero dovuto andare in onda senza pubblico dal Barclays Center di Brooklyn, ma all’inizio di agosto MTV aveva cambiato idea e organizzato una serie di performance dal vivo girate in esterni in vari punti della città.

Di sfondo i temi portati alla ribalta dalle proteste Black Lives Matter: The Weeknd ha accettato i trofei per il miglior video («Blinding Lights») e il miglior R&B con un appello alla giustizia per Jacob Blake e per Breonna Taylor, due neri vittime della brutalità della polizia.

Commosso l’omaggio a Chadwick Boseman, l’attore di «Black Panther» morto venerdì scorso di cancro a soli 43 anni che la presentatrice dei premi Keke Palmer ha definito «un vero eroe». La serata è stata segnata dal coronavirus: poco pubblico anche nei collegamenti all’esterno e l’introduzione di due nuovi premi: per il miglior video da casa e la miglior performance in quarantena.

Mentre altri artisti hanno mandato ringraziamenti virtuali, Gaga ha dominato presentandosi di persona su un palcoscenico con drammatici cambi di costume accessoriati da mascherine «haute couture» e un tour de force di nove minuti dal suo ultimo album «Chromatica» chiuso dal duetto con Ariana Grande «Rain on Me».

La sponsorizzazione di Toyota ha fatto da contrappunto: due segmenti, quello del colombiano Maluma e della band multinazionale CNCO, sono andati in onda di fronte a un mare di automobili - forse tutte della casa giapponese - in un parcheggio di Brooklyn.

New York era nella mente - ma su un green screen - del gruppo K-Pop BTS che in onda da Seul si è presentato sullo sfondo di una serie di iconici luoghi della città - il Ponte di Brooklyn, Times Square, l’Empire - prima di spostare la performance nella capitale coreana. I sette hanno portato a casa quattro premi: miglior pop, miglior gruppo, miglior K-Pop e migliore coreografia.

