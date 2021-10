In meno di un decennio di vita, potendo contare sulla inesauribile forza del volontariato, su collaborazioni con altre manifestazioni simili in Svizzera e all’estero (da Ginevra a Milano) e su quella di molte ONG, il Film Festival Diritti Umani di Lugano (FFDUL) ha saputo creare quell’attesa ricorrente che è la caratteristica principale degli eventi ben radicati nel territorio. E ciò perché, nonostante le endemiche difficoltà economiche - per risolvere le quali non bastano i contributi degli enti pubblici - non ha mai «tradito» due scelte fondamentali che lo accompagnano sin dagli esordi. Quella di modellare il proprio programma - e quindi anche i temi in discussione - partendo dai film selezionati e non viceversa e quella di riportare, almeno per qualche giorno all’anno, il grande cinema...