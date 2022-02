L‘ultimo giorno della 72sima edizione del Festival di Sanremo. Un Festival che ha stupito per i trucchi e i look dei cantanti in gara, che forse mai come quest’anno hanno osato e lanciato messaggi attraverso la loro immagine. E, come l’orchestra accompagna gli artisti nell’esibizione canora, la performance estetica è affidata al duro lavoro dei make up artist. Siamo andati a scoprire i loro segreti, parlando con Gianni Sciarrillo ed Erica Reato di Al Pacino Look Maker di Roma, official service della Rai a Sanremo, e Luca Minutoli di Biutecs.