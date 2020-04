oveva essere un’edizione come tutte le altre: nove giorni, dal 24 aprile al 2 maggio, dedicati alle diverse forme del cinema documentario. Invece la 51. annata di Visions du Réel, storica manifestazione culturale con sede a Nyon, ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria e la chiusura delle sale, optando per un’edizione online.

Vari portali coinvolti

Al netto di alcuni titoli i cui aventi diritto hanno preferito altre vie, quasi tutti i film selezionati per il programma 2020 saranno visibili su vari portali, tra cui i siti e le applicazioni della RSI e della SRF per una parte del Concorso Nazionale (per chi mastica il francese, tale sezione sarà disponibile per intero su Play RTS e sul sito dell’emittente). Da notare che le opere selezionate per il Concorso Nazionale saranno visibili solo in Svizzera, mentre le altre sezioni ovunque.

«Impossibile rinviare»

«Siamo riusciti a mantenere circa il 98% dei film», ci dice Emilie Bujès, direttrice artistica del festival, spiegando i motivi per cui non era possibile rinviare l’edizione fisica: «Sul breve termine non sappiamo quanto durerà la situazione attuale, e spostare il festival in autunno avrebbe influito sull’organizzazione dell’edizione 2021, il prossimo aprile. Inoltre, il rinvio avrebbe comportato delle difficoltà a livello di budget». Qual è stata la difficoltà maggiore di questa nuova formula per la kermesse? «Lavorare da casa. Da marzo tutto il team porta avanti i lavori a distanza, e non è facile organizzare un intero festival tramite videochiamate e Skype».

Sette giorni in più

La novità principale è l’allungamento del festival stesso: l’edizione 2020 è iniziata con sette giorni di anticipo: a partire da ieri (17 aprile), mettendo a disposizione un film al giorno tratto dalla selezione del Concorso Nazionale, con 24 ore di disponibilità per ciascun titolo, mentre per una settimana, fino al 24, saranno visibili tutte le opere partecipanti al concorso di mediometraggi e corti e quelle della sezione Opening Scenes, dedicata ai cortometraggi d’esordio e ai progetti di diploma delle scuole di cinema. Tra queste ultime figura anche L’ultima, realizzato dal ticinese Nikita Merlini all’interno del programma didattico dell’ECAL di Losanna. Dal 25 aprile in poi saranno disponibili le altre sezioni, con lo stesso principio del Concorso Nazionale – un film al giorno per 24 ore – per il programma di Grand Angle, destinato al pubblico più generalista.

«Separati è diverso»

A cosa è dovuto questo ampliamento del periodo festivaliero? Risponde Emilie Bujès: «In primo luogo, quando abbiamo preso questa decisione non sapevamo quando sarebbe finito il periodo di isolamento, e volevamo dare agli spettatori qualcosa che potessero vedere mentre stanno a casa. Inoltre abbiamo dovuto tenere conto del contesto modificato: quando uno si reca a un festival fisicamente si prende una giornata intera per vedere quattro o cinque film, e non è detto che sia possibile fare la stessa cosa nell’ambito domestico, tra obblighi professionali e personali». Dal 17 aprile sono visibili online anche i film dei tre ospiti d’onore di Visions du Réel 2020: Claire Denis, Petra Costa e Peter Mettler. Ciascuno dei tre cineasti ha abbracciato la dimensione digitale dell’evento, accettando di partecipare a distanza alle Masterclass che in altre circostanze avrebbero avuto luogo nelle sale del festival.

Dibattito aperto

Non tutti, però, sono convinti che l’opzione online sia adatta per i festival di cinema e a tale proposito, ci dice ancora la direttrice dell’evento, è stata inserita nel programma anche una conversazione su questo tema, con esponenti di entrambi i pareri in discussione. Tra i cineasti che hanno accettato di partecipare a questa edizione alternativa c’è l’italiano Valerio Jalongo, il cui documentario Storia di classe parla dell’ambiente scolastico, in un momento in cui gli istituti didattici sono chiusi. Ci sono altri film che incarnano lo spirito dei tempi attuali? «Sì, - risponde Emilie Bujès - abbiamo selezionato un lungometraggio svizzero: Nemesis di Thomas Imbach». Spiega la direttrice: «Il regista l’ha girato interamente dalla finestra di casa sua ed è legato a temi attuali come la sicurezza». Questioni che si potranno scoprire in tutte le forme possibili, tra proiezioni e conversazioni, per sedici giorni all’insegna del cinema e del reale.

Tutte le informazioni su: visionsdureel.ch.

