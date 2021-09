Lo scorso 25 settembre è stata la giornata mondiale dei sogni. Cosa significhi esattamente non lo sa nessuno. Forse non significa proprio nulla, o forse quel giorno sono tutti autorizzati a rivelare un sogno. Peraltro non si comprende se era la giornata mondiale dei sogni notturni o dei sogni a occhi aperti, che sono ben altra cosa. Ma questo vizio delle giornate mondiali meriterebbe un calendario apposito. Dove accanto al santo, c’è anche indicata la giornata mondiale celebrata. Sono cose che non servono a niente, a parte alcuni temi di grande importanza. Ma siamo ormai abituati a mettere etichette ovunque.

Serve invece, eccome, la Settimana della lingua italiana nel mondo. Esiste dal 2001, si tiene a ottobre, una delle quattro set-timane di ottobre. Quest’anno cade dal 18 al 24 di ottobre....