Il senatore della Lega Simone Pillon sembra non aver particolarmente gradito la vittoria dei Maneskin agli MTV Europe Music Award il 14 novembre scorso (dove hanno ottenuto il primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli EMA) e si è lanciato in una polemica attaccando la band romana con un lungo commento su Facebook.

«I Maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo». Così inizia il post di Pillon, che si sofferma in particolare sull’outfit sfoggiato dal frontman Damiano. Outfit indubbiamente vistoso, composto da culottes borchiate, tacchi, reggicalze, top semi trasparente e lunghi guanti di latex nero. Un insieme da palcoscenico, molto originale, con echi glam rock. Uno stile iconico al quale i Maneskin ci hanno da tempo abituato. I quattro ragazzi, infatti, non sono nuovi a scelte audaci e provocatorie quando si tratta di combinare i pezzi del proprio guardaroba.

La presa di posizione sui diritti civili

Pillon ha punzecchiato la band anche sulla loro presa di posizione riguardo ai diritti civili in Italia: «Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del DDL Zan. Guardandoli mi chiedo: ‘dove sarebbero le discriminazioni?’». La frase si riferisce all’appello fatto dai Maneskin in occasione della vittoria agli EMA. I giovani romani avevano colto l’occasione per esprimere il loro dispiacere sulla non approvazione del DDL Zan: «Quest’anno, in particolare, bisogna andare fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da tante personalità della cultura. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante».

Fuori dagli schemi sì o no?

Il senatore ha poi continuato la sua riflessione, spostandosi sui valori che vorrebbe vedere incarnati da un gruppo musicale e domandandosi quale sarebbe il successo che questo potrebbe avere. «Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d’Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga. Ricordo il massacro cui fu sottoposto Povia solo per aver osato partecipare al Family day del 2007 difendendo la famiglia naturale...». Per poi concludere con l’affondo finale, criticando quelli che secondo lui sono i dettami del politicamente corretto e della cultura mainstream, della quale i Maneskin farebbero parte. «È facile andare secondo la corrente del politicamente corr(o)tto. Da giovani che si dicono alternativi e ribelli mi sarei aspettato qualcosa di diverso, che so, sul palco in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina, con tanto di dichiarazioni tipo ‘i bambini hanno il diritto di avere una mamma e un papà’. Allora sì che avremmo visto qualcosa di davvero dirompente. Certo, si sarebbero scordati i premi e gli applausi del mainstream, ma avrebbero dimostrato di essere davvero fuori dagli schemi. Invece è sempre la solita solfa. Auguri» chiosa Pillon.

La risposta di Damiano

La replica del leader dei Maneskin non si è fatta attendere ed è giunta con ironia su Instagram: «Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon».

©CdT.ch - Riproduzione riservata